Profª Maria do Carmo Fonseca: “Estamos a caminhar para ter medicamentos específicos para cada doente e para a sua forma de doença”

A tecnologia mRNA, usada nas vacinas contra a COVID-19, pode ser a chave para vencer uma multiplicidade de doenças, dos cancros às doenças autoimunes. A Profª Maria do Carmo Fonseca, uma das mais renomadas cientistas portuguesas, explica de que forma a ciência nos vai continuar a ajudar a controlar e a combater a doença.

Com um trabalho notável na área da investigação genética a nível mundial, a Prof.ª Maria do Carmo Fonseca, Professora Catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e Presidente do Instituto de Medicina Molecular, concedeu uma entrevista a iniciativa Pensar_ O Futuro.

Nesta entrevista projetou o futuro próximo dos cuidados de saúde à luz do conhecimento atual, antecipando de que forma a medicina nos vai continuar a ajudar a controlar e curar doenças (leia-se: com mais investigação e melhores tratamentos), bem como a forma como as pessoas podem ajudar a medicina nesse desiderato (leia-se: com mais prevenção). A complexa questão do envelhecimento da população e a necessidade de educar as pessoas para a saúde foram outros tópicos abordados pela vencedora do Prémio Pessoa 2010.

Assista à conversa em vídeo. Pense maior.